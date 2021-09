Ve středu 18. srpna se uskutečnil další výlet sokolovské Slaměnky. Autobus nás zavezl na Šindelovou, kde nás už očekával zasvěcený průvodce, pan Rudolf Kovařík.

Senioři ze Slaměnky se tentokrát vydali do Šindelové za poznáním. | Foto: KS Slaměnka Sokolov

Víme o něm, že už desítky let sleduje počasí, ale je i členem Spolku pro zachování hutě v Šindelové. Velmi zasvěceně a zajímavě nám vyprávěl o historii zpracování rud v Krušných horách, ale hlavně o tom, jak se jejich spolku podařilo zachránit jednu z mála strojních technických památek spojených s hutní výrobou. Železářská pec, postavená 1839, se ve 2. polovině 19. století zaměřila hlavně na produkci plechu a v době 1. světové války dodávala plech na všechny konzervy Rakouska-Uherska. Sláva hutí skončila v době velké hospodářské krize na počátku 30. let minulého století. O chátrající železářskou vysokou pec se v posledních letech postaral spolek nadšenců, oprava byla dokončena v roce 2020. Ze Šindelové jsme pak pokračovali k dalšímu cíli, k Rotavským varhanům. Tato přírodní památka patří k nejkrásnějším čedičovým útvarům u nás. Po naučné stezce jsme pak došli do Rotavy, našlapali jsme téměř 10 kilometrů. Máme za sebou další pěkný výlet.Akce Slaměnky jsou podpořeny grantem MěÚ Sokolov.