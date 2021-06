Klub důchodců Slaměnka zahajuje činnost. Po uvolnění vládních opatření Klub důchodců Slaměnka zve seniory Sokolova na první turistický výšlap.

Slaměnka obnovuje svou činnost. Poprvé po dlouhé době vyrazí společně do Lokte. | Foto: KD Slaměnka Sokolov

Ve středu 9. června jedeme vlakem do Lokte, kde navštívíme výstavu kreseb sokolovského učitele Zdeňka Machytky. Odjezd z nádraží Sokolov je v 8:54 hod. – sraz v 8:30 hod. – prezentace. Pro vyspělé turisty je připravena trasa na Svatošské skály a dále do K. Varů-Dvorů v délce 12,5 km a zpět vlakem ČD. Pro méně zdatné okruh pod loketským hradem, popř. vodácké tábořiště Loket a zpět autobusy do Sokolova.