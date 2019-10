Klub seniorů Slaměnka rozhodně nezahálí. Pořádá řadu výletů a turistických výšlapů.

Turistický výšlap na Bublavu a zpět. | Foto: Klub důchodců Slaměnka

Jako každý měsíc uspořádal Klub důchodců Slaměnka Sokolov turistický výšlap. I když trvalý déšť a vítr v úterý 8. října mnohé odradily, sešlo se ve středu 9. října na vlakovém nádraží v Sokolově 22 seniorů. Z Kraslic jsme pokračovali na Zelenou horu a dále na Bublavu, kde bylo občerstvení v hotelu Sport. Zpět do Kraslic jsme šli přes Bleiberg po modré značce do Kraslic a vlakem zpět do Sokolova. Pro všechny 13 km - žádný problém.

Na příští turistický výšlap zveme všechny zájemce ve středu 13. listopadu, odjezd z nádraží ČD Sokolov v 7:51 a naplánována je trasa Tršnice - cyklostezka kolem Ohře do Chebu, což je pohodová cesta dlouhá cca 8,5 km.