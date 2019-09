Náchodsko je kraj spojený nejen s životem a dílem Aloise Jiráska a Boženy Němcové, ale i oblast krásných skalních lokalit. A tak jsme navštívili nejen Náchod a Babiččino údolí, ale tři dny jsme absolvovali hodně náročnou turistiku. Nejprve ve skalním městě u Mšena (většinu sedmikilometrové trasy v dešti a na kluzkém terénu) a celý druhý den jsme prolézali Adršpašské skály. Nejsilnější turistický zážitek nás ale čekal v Polsku, kousek za hranicemi, ve skalním městě Hejšovina u lázní Kudowa-Zdroj. Tam jsme stoupali (a v závěru samozřejmě klesali) po stovkách a stovkách schodů, v úzkých škvírách jsme se radovali z možnosti držet se řetězů, prolézali jsme „myší díry“.

S batohem na zádech jsme se do nich nevešli, proto jsme batoh strkali před sebou a po kolenou jsme se soukali úzkou štěrbinou. Chvílemi se zdálo, že je trasa nad naše síly, ale protože jsme to všichni zvládli, máme na co s úsměvem vzpomínat. Celý týden jsme byli ubytováni v krásném renesančním Novém Městě nad Metují. Prošli jsme ho s průvodcem, prohlédli jsme si zámecké zahrady a někteří z nás označili jako nejsilnější chvíle zájezdu prohlídku místního zámku s jedinečnými interiéry ve stylu secese a art-deca.

Zajímavá byla i prohlídka vojenského opevnění Dobrošov s výkladem o situaci roku 1938 v pevnosti Brezinka. Navštívili jsme i Jiráskovu chatu a Peklo, dílo architekta Jurkoviče. Při zpáteční cestě jsme si ještě prohlédli hospitál Kuks se slavnými Braunovými sochami Ctností a Neřestí a také naši nejkrásnější přehradu Les Království. Petr Pfeifer, organizátor zájezdu, nám připravil program plný mimořádných zážitků.

Klub důchodců Slaměnka Sokolov