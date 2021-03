Sněženky nyní vyrůstají jako houby po dešti. | Foto: Jaroslava Bednaříková

Sněženky nyní vyrůstají jako houby po dešti. Takové krásné máme na naší zahrádce. Pokaždé se nemohu na tu krásu vynadívat. Ačkoliv je tam máme spoustu let, vždy když vykvetou, je to, jako by tam byly poprvé. Dá se i pěstovat. Už jsem to zkoušela a podařilo se mi to. Je třeba jejich cibule už na podzim zasadit do země. Musí se zasadit do místa, kde svítí slunce, ale je tam i stín. Po odkvětu lze rozdělit velké trsy sněženek na části a zasadit cibulky i s listy.