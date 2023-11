Sokolov hledá již po třetí vítěze talentové soutěže

Čtenář reportér

Sokolov má talent je talentová soutěž, která hledá jednotlivce a skupiny ze Sokolova a blízkého okolí. Každý kdo má nadání, ať už pro herectví, tanec, zpěv, či hraje na hudební nástroj, si může vyzkoušet stát před porotou ve světle reflektorů. Letošním ročníkem chce Městský dům kultury Sokolov navázat na dva předchozí úspěšné ročníky soutěže. Soutěžící budou rozděleni do dvou věkových kategorií děti od 6 do 12 let a od 13 do 18 let.

Upoutávka na soutěž. | Foto: Městský dům kultury Sokolov

První kolo soutěže proběhne již 27. listopadu 2023 v Městském divadle Sokolov. Od 8:00 do 14:00 budou mít prostor předvést svůj talent mladí účastníci ze škol a od 14:00 do 18:00 účastníci z řad veřejnosti. První kolo je však neveřejné, talentované účastníky bude tentokrát hodnotit odborná porota. Druhé, finální kolo proběhne 24. ledna 2024 od 17:00 opět v Městském divadle Sokolov, na které se již bude moci přijít podívat široká veřejnost. Vstupné na akci je zdarma. Finalisté budou předvádět svá nejlepší vystoupení, ale pouze jeden z nich se stane výhercem sokolovské soutěže. Vítěz bude mít možnost vystoupit na některé z prestižních městských akcí a získá další věcné dary. Vozíčkářům svitla naděje, že se dostanou bez cizí pomoci do Hornického domu Přihlášky do soutěže můžou zájemci odevzdávat do 25. listopadu 2023 formou vyplnění elektronické přihlášky na webových stránkách 1url.cz/@sokolovmatalent Jana Doležalová