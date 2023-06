Na tradiční společné zahájení letních prázdnin se sokolovským spolkem Pohlazení vyrazí letos děti a mladí lidé ze Sokolovska.

Pozvánky na akce. | Foto: Foto poskytla Hana Kábrtová

Tři desítky dětí a dospívajících ze sociálně vyloučeného a znevýhodněného prostředí na Sokolovsku budou v doprovodu dospělých od 30. června do 4. července pobývat v areálu bývalého teologického semináře církve adventistů ve městečku Sázava ve Středočeském kraji. Tématem Sázavského poustevníka, jak se setkání nazývá, je vesmír. Dospělí členové spolku připravili k tématu pestrý program spojující poznání s krásou.

Pobyt zahájí v pátek večeře s opékáním u ohně a večer koncert mladé pop-rockové kapely On Fire. Honza, Dan, Marek a Vojta, členové kapely, vypráví ve svých písních o životě, jaký je a jak si přejí ho prožít. Zpívají o tom, komu a čemu věří. Sobotní dopoledne bude patřit letos oceněnému spisovateli Patriku Bangovi a besedě o jeho autobiografické knize Skutečná cesta ven. Patrik získal cenu Magnesia Litera v kategorii Debut roku 2023. „Tento příběh je o tom, jaká byla moje volba a jak jsem se dostal ze škatulky, do které mě společnost zařadila dřív, než jsem si mohl vybrat,“ říká novinář, muzikant a moderátor Patrik Banga, jehož životním mottem je „Neznám slovo nejde“. Na programu je autorské čtení z knihy, beseda a také společné písně. Odpoledne celá sokolovská výprava vyrazí na nedaleký hrad Český Šternberk. Večer si pro děti připravil překvapení jeden z organizátorů akce, ekonom a voják v záloze Martin Kábrt se svojí přítelkyní Aničkou.

Ani letos nebudou chybět oblíbená představení loutkohereckého Divadla Víti Marčíka, v neděli 2. července pohádka pro mladší děti o princi Bajajovi a odpoledne pro starší Středověká mystéria. Prostor mezi představeními vyplní sportovní činnosti, večerní prohlídka města a sázavská Prokopská pouť.

V pondělí dopoledne přiblíží zubní lékař Daniel Kábrt dětem jeden ze svých dlouholetých koníčků, což je záliba v kosmologii. Přednáškou s promítáním o vesmíru naladí přítomné na odpolední návštěvu nedaleké hvězdárny Ondřejov, a večerní promítání a besedu o filmu Gravitace s počítačovým odborníkem Filipem Chalupou.

Na koncert, besedy, přednášky, divadelní i filmové představení zve sokolovské Pohlazení i děti, mladé či celé rodiny ze Sázavy a okolí.

Setkání spolku Pohlazení ukončí úterní výlet do berounského okresu do biofarmy v Nenačovicích, která se více jak dvacet let věnuje ekologickému hospodaření. Děti se zde seznámí s pěstováním obilovin, ovoce či zeleniny co nejpřirozenějším způsobem.

Příspěvek zaslala Hana Kábrtová, redakce děkuje…