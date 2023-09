Nové koloběžky nabízí sportovní areál pod vrchem Háj v Aši. Vedení Ašských lesů, které spravují ašská sportoviště zareagovalo na poptávku hostů a návštěvníků, kterých každým rokem přibývá.

Jan Šnajdr koloběžky seřídil a vyzkoušel. | Foto: Foto: Miroslav Všetečka

Sortiment služeb sportovního areálu pod ašskou dominantou zahrnuje také půjčování sportovních potřeb jak pro letní, tak pro zimní sezónu. Vedení Ašských lesů s.r.o., které spravují mnohá ašská sportoviště vyslyšelo názory aktivních návštěvníků a přikročilo k nákupu nových koloběžek. Jízda na nich je v současnosti velmi populárním trendem. „Jsem rád, že do sortimentu nabízených potřeb byly koloběžky zařazeny. Nakoupili jsme dvě dětské koloběžky a čtyři jsou vhodné pro dospělé. Koloběžky jsme sestavili, seřídili a připravili k provozu,“ zmínil k tématu správce sportovního areálu pod vrchem Haj Ján Šnajdr.

Koloběžky mají odolné konstrukce a jsou kvalitní. Dětské jsou certifikované pro váhovou kategorii do 90 kilogramů a koloběžky pro dospělé jsou určené pro váhu do 150 kilogramů. Koloběžky jsou v Aši k dispozici od 11. září 2023. „Nabídka jízdy na koloběžkách je příjemným oživením naší nabídky. Budeme aktivně sledovat zájem o koloběžky a případně dokoupíme další,“ dodal jednatel Ašských lesů Jiří Červenka. Hosté mohou koloběžky, které mají kvalitní široké pneumatiky, využívat na trasách, které jsou součástí vrchu Háj. Vyjet mohou do klidu lesních turistických okruhů. Zájemci o rychlejší jízdu mohou svou fyzickou připravenost vyzkoušet na blízké in - line dráze.

Miroslav Všetečka