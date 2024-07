Premianti chodovských ZŠ obdrželi knihu o historii města a podepsali se do pamětní knihy. Foto: Město Chodov

Starosta Chodova přivítal na radnici premianty základních škol, aby ocenil jejich vynikající studijní výsledky. Mladí studenti obdrželi knihu o historii města a zapsali se do pamětní knihy, čímž se stali součástí místní tradice.

Premianti chodovských ZŠ obdrželi knihu o historii města a podepsali se do pamětní knihy.

se dnes dostalo tradičního přijetí u starosty na radnici, kde obdrželi knihu o historii města, podepsali se do pamětní knihy a od vedení Chodova si vyslechli přání toho nejlepšího do dalších let.