Každý rok jezdíme na jiné místo a letos jsme po naší oblíbené Třeboni přejeli ještě na několik nocí do kempu přímo u břehu Lipna. Jezdili jsme na kolech na výlety, táta chytal ryby, koupali jsme se v Lipně a večer jsme hráli různé hry a fotili si západ slunce. Pak byl najednou už pátek, předposlední den naší cesty.

A právě v pátek jsme vyrazili na Stezku korunami stromů Lipno. Je to tam super. Cestou nahoru tam jsou hezké hádanky pro děti i dospělé. A když chcete, můžete se pak dolů svézt na jednom z největších suchých toboganů v České republice. No a kdybyste se báli, můžete jít dolů po schodech. Tobogan je pro děti od šesti let a 120 centimetrů (naštěstí splňujeme se ségrou obojí, hurááá), a tak jsme se s Týnkou obě svezly! No a jel i táta. :-)

Líbí se mi, že na stezku můžete přijít i s pejskem, kterého vám ubytují do útulného kotce a pak si mazlíčka zase vyzvednete, když se z korun stromů vrátíte. Nahoře si můžete vyfotit, stejně jako my, krásný výhled na Lipno. Taky se můžete za dvacet korun podívat do krajiny dalekohledem, nebo si můžete přinést dalekohled vlastní. Dole je pak ještě obchod s upomínkovými předměty a hračkami, kde si můžete něco hezkého koupit. Pro malé děti je tam ještě Království lesa, kde jsou různé síťové prolézačky a atrakce, které si můžou užít.

Pak jsme šli ještě na bobovou dráhu a moc jsem si to užila.

Text: Nina Burdová (10 let), Foto: Týnka Burdová (11 let)