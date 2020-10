Letošním stotisícím návštěvníkem hradu Loket se stal pan Štěpán Berka z Velkých Popovic, který si zakoupil vstupenku a spolu se svou přítelkyní prošel hradní branou v neděli 4. října 2020 krátce po 10. hodině. Jubilejní návštěvník na Lokti byl uvítán zaměstnanci hradu Loket v čele s ředitelkou Janou Těžkou. Pan Berka obdržel glejt hradní paní, napsaný ve středověkém stylu. Tento glejt s hradní pečetí opravňuje jeho držitele k návštěvě hradu Loket zdarma během let 2020 i 2021, včetně doby konání výročních trhů, jako jsou Vánoční jarmark, Středověké slavnosti s rytířskými kláními či říjnové Vinobraní.

Jubilant roku 2020 pan Berka dostal na památku balíček se soškou skřítka Gottsteina, který nosí štěstí, brožuru o Anežce České a jejím působení v Lokti, jejímž autorem je historik PhDr. Vladimír Vlasák, a publikaci Loket pod lupou, kterou připravil Národní památkový ústav a jedná se o obrazového průvodce loketskými zajímavostmi určeného všem věkovým kategoriím, autory jsou Lukáš Smola a Klára Rozsypalová. Samozřejmě v balíčku bylo mnoho další rozličných upomínkových předmětů spojených s hradem, pro muže však nejzajímavější likérka – placatice a korbel s erbem Lokte.

Pan Berka se svou partnerkou navštívili hrad Loket poprvé a velmi je zdejší atmosféra nejen na hradě, ale ve městě samotném uchvátila. Za tímto historicky skvěle zachovalým klenotem Karlovarského kraje se vydali díky výborné pověsti, která došla až do kraje Středočeského, jenž je jejich domovem. Určitě plánují návrat na hrad a již nyní se těší na novinky a další rozvoj hradu v podobě zpřístupnění dalších expozičních prostor v objektu severního paláce hradu Loket.

Hradu Loket přejí mnoho návštěvníků v nadcházející sezoně bez poznamenání katastrof různého charakteru. Prostě a jednoduše: „…ať se mu nadále daří!“

Městský hrad Loket je možno navštívit denně, a to od 9 do 16.30 hodin (zavírací hodina je v 17 hodin), od listopadu pak od 9 do 15.30 hodin (zavírací hodina je v zimě v 16 hodin). Všichni návštěvníci jsou vítáni a jsou pro ně připraveny ke zhlédnutí zrestaurované stavební části hradu a zajímavé exponáty dokumentující dobu minulou.

Mgr. Jana Těžká, ředitelka hradu Loket