Srdečně všechny zveme na soutěž ve cvičení s vlastní vahou těla, která se odehraje 5. 9. 2020 v Sokolově. Soutěž je věnovaná soutěžní kategorii sets and reps a bude se soutěžit v počtech shybů na hrazdě, kliků, dipů na bradlech a dřepech na jedné noze.

Street Hard Workout Battle. | Foto: archiv R. Vošického

Kategorie soutěžících budou muži, ženy a děti. Soutěž začíná ve 13 hodin. Soutěž je vhodná pro všechny věkové kategorie a pro rodiče s dětmi. V minulém roce se podařilo posunout nové limity a uvidíme, zda tento rok se opět neposunou dále! Nejvíce shybů minulý rok nasázel Petr Teplík s počtem 31 shybů v perfektním provedení. V ženách nejvíce shybů dala Martina Kovaříková s počtem 20 shybů. Nejvíce dipů nasázel Michal Kosť, a to 84 dipů. Nejvíce kliků dal Jan Husák, a to 125 kliků. Nejvíce kliků u žen dala Arlet Krausová, a to 75 kliků. Soutěže opět podpořila svými suplementy firma Amix nutrition, po mediální stránce kulturistika.com a finančně Karlovarský kraj, Obec Březno, Nadace Tesco. Více informací o soutěži najdete na webových stránkách www.shwbattle.cz.