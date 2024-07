Zápis z hotelové knihy – První den tábora

Příjezd dětí:

Dnes odpoledne dorazily všechny děti do tábora bez komplikací. Po příjezdu jsme provedli zdravotní filtr, aby se zajistilo, že jsou všechny děti zdravé a mohou se zúčastnit aktivit. Všichni prošli bez problémů.

Seznámení s okolím:

Po zdravotním filtru jsme děti rozdělili do skupin a provedli je po okolí tábora. Ukázali jsme jim hlavní budovy, sportovní a herní plochy, jídelnu a další důležitá místa, aby se mohly snadno orientovat.

Seznamovací hry:

Abychom vytvořili přátelskou atmosféru, uspořádali jsme několik seznamovacích her. Děti se díky nim rychle seznámily a začaly si budovat nové přátelské vztahy. Hry byly zábavné a všechny děti se aktivně zapojily.

Večer:

Večer jsme měli slavnostní nástup v kostýmech, kde se děti představily v různých kreativních a barevných převlecích. Poté jsme promítli film v táborovém kině, což děti velmi ocenily.

Uvítací ceremoniál a přijetí do hotelu:

Den jsme zakončili uvítacím ceremoniálem, během kterého jsme oficiálně přijali všechny děti do „hotelového“ programu tábora. Každé dítě obdrželo uvítací balíček s drobnými dárky a kartami od pokojů.

Celý den proběhl bez komplikací a děti si užily každou aktivitu. Těšíme se na další dny plné dobrodružství a zábavy.

Táborový tým - Tábor Ranč Vránov