Návštěvníci se tak mohou seznámit s úplnými začátky výroby bílého zlata, jak se porcelánu říká, až po současnost. Otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 17 hodin. K dispozici je rovněž audioprůvodce v češtině. Je možné také předem domluvit prohlídku muzea s českým průvodcem.

Na ploše 8 000 m² nabízí Porzellanikon pro všechny zájemce o porcelán zajímavou a vzrušující cestu časem od rozkvětu výroby porcelánu po současnost. K vidění tu jsou názorné ukázky u parního stroje, bubnových mlýnů. Kombinované vstupné je 6,50 eura, ale platí i pro návštěvu Porzellanikonu v Hohenbergu. Pokud by někdo chtěl navštívit jen selbské muzeum, zaplatí 5 €. V neděli vždy jen 1,00 €. Děti do 18 let zdarma.

Otevřeno je v muzeu každý den, kromě pondělí, od 10 do 17 hodin.

