Jako každý rok, i letos se vydali klienti Mateřídoušky do ulic coby tři králové na koledu.

Tři králové z Mateřídoušky | Foto: DC Mateřídouška

Protože byl mezi klienty sokolovských sociálně terapeutických dílen o účast velký zájem, vyšly letos do ulic trojice dvě. Vydali jsme se v Sokolově nejprve na obě policejní stanice. Pak jsme prošli náměstí Budovatelů a zamířili do Tříkrálového obchůdku i Tříkrálové kavárničky. Tam jsme si dali kafíčko a zazpívali. Do kasiček nám přispívali často i lidé, které jsme potkali cestou. Ze Sokolova jsme měli potom namířeno na Březovou, kde jsme coby tři králové koledovali na městském úřadě a v jedné z firem. Na radnici sezval pan starosta všechny zdejší úředníky a my všem na schodech zazpívali. Peníze, které jsme vykoledovali, byly pro Farní charitu Sokolov, která je použije na podporu svých projektů.