V podzimním sychravém počasí se na sokolovském nádraží sešla ve středu 6. října skupina 30 seniorů Slaměnkářů a odjela vlakem do Lokte.

Na seniory ze Slaměnky čekalo tentokrát opékání buřtů i překvapení. | Foto: KD Slaměnka Sokolov

Po zelené turistické značce jsme asi po čtyřech kilometrech došli do Dvorů. Tam už nás očekával správce místní klubovny a připravil nám oheň, pivečko a kávu. Po opečení buřtíků, které jsme si přinesli, nás čekalo nezvyklé překvapení. Čtyři seniorky se pochlubily svými cukrářskými dovednostmi a pohostily všechny svými tvarohovými koláčky, mrkvovým perníkem, švestkovými koláči a štrúdlem. Nezbyl ani drobeček! Po báječném občerstvení jsme pokračovali po žluté turistické značce do Starého Sedla. Polovina z nás usoudila, že jí stačí osmikilometrový výlet, a odjela autobusem do Sokolova. Ti neúnavní se ještě vydali okolo koupaliště Michal, takže měli v nohou 14 km. Počasí nám přálo – nepršelo.Další akce Klubu důchodců Slaměnka najdete ve skříňce v ul. Jednoty, v Patriotu a na webových stránkách města Sokolov