Ve dnech 16. -21. června t.r. uskutečnil klub důchodců Slaměnka ze Sokolova svůj pobytový zájezd do Krušných hor. Ubytováni jsme byli v hotelu Praha na Božím Daru, odkud jsme za podpory autobusu vyráželi na pěší trasy. Program byl připraven tak, abychom za šest dní viděli z toho krásného kraje to nejzajímavější.

Senioři ze sokolovské Slaměnky uskutečnili pobytový zájezd do Krušných hor. | Foto: KD Slaměnka

Byly to nejen přírodní památky, jako je božidarské a abertamské rašeliniště a mokřady, ale i památky technické a kulturní. Vystoupali jsme na horu Plešivec s nadmořskou výškou 1028 m, na Fichtelberg, který je s výškou 1214,6 metrů nejvyšší horou německé části Krušných hor. Společně s okolím blízkého českého Klínovce tvoří centrum zimních sportů v Krušných horách. Na horu Klínovec jsme z Jáchymova vyjeli lanovkou. Na jejím vrcholu 1244 m stojí opravená rozhledna, je to nejvýše položená rozhledna Krušných hor. Senioři ze sokolovské Slaměnky uskutečnili pobytový zájezd do Krušných hor.Zdroj: KD Slaměnka

Navštívili jsme i místa a pozůstatky z bývalé hornické činnosti. Hornický region Erzgebirge/ Krušnohoří byl před pěti lety zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Počátky městyse Kovářská souvisí s těžbou a zpracováním železné rudy. Lesem jsme došli k bývalé nejstarší vápence toho druhu, vše o výrobě vápna jsme se dočetli na informačních tabulích. Provádějí se zde i komentované prohlídky. Protože jsme ale byli objednáni na návštěvu Muzea letecké bitvy nad Krušnohořím, museli jsme spěchat. V září 1944 se zde odehrála největší letecká bitva na našem území. Poslední den našeho pobytu jsme z obce Horní Halže došli do Měděnce s vrcholem Mědník. Stojí zde opravená kaple s nádherným výhledem do podhůří a na Doupovské vrchy, v dálce jsme viděli lesknoucí se hladinu přehrady Přísečnice. Komentovaná prohlídka krušnohorské štoly Marie Pomocné nám přiblížila historii rubání v této oblasti. V 15. a 16. století se zde těžila stříbronosná a měděná ruda. Po vyčerpání zásob se těžily jiné minerální suroviny, až v r. 1992 byla činnost RD Měděnec zcela ukončena. V r. 2018 byla část štoly otevřena veřejnosti. Z Měděnce jsme přes Klášterec nad Ohří již zamířili k domovu do Sokolova. Pobytu se zúčastnilo 42 seniorů. Výkonnostnější skupina A nachodila 60 km a skupina B 37 km. Ti, kteří se neodvážili delší kilometráže, si mohli zvolit svoji kratší trasu nebo přizpůsobit si svůj denní program.

Senioři ze sokolovské Slaměnky uskutečnili pobytový zájezd do Krušných hor.Zdroj: KD SlaměnkaKD Slaměnka je otevřen všem seniorům a rádi jsme proto mezi sebou uvítali i nové turisty. Po celou dobu nám přálo pěkné počasí, naplánované turistické výšlapy se všechny uskutečnily beze změny. Senioři Slaměnky velmi pozitivně zhodnotili pobyt a již dnes se těší na připravovaný zářijový zájezd do Nového Města nad Metují. Zveme všechny příznivce mezi sebe a na akce Slaměnky. Podrobný program na léto bude uveřejněn v Sokolovském Patriotu. Velmi děkujeme za finanční pomoc Městskému úřadu v Sokolově, který významně podporuje naši seniorskou činnost.

Klub důchodců Slaměnka Sokolov