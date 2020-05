Umřel nám kamarád, velký přítel a propagátor města Loket, který podporoval přátelství mezi Loktem a Laufem an der Pegnitz – pan Herbert Höfel. Prohrál těžký boj se zákeřnou nemocí.

Hrad Loket | Foto: Lucie Žippaiová

Pan Herbert Höfel nás seznámil s vazbou Lokte a Laufu an d. P. Upozornil obyvatele Laufu a Lokte na příbuzenství našich měst, za něž vděčíme císaři a králi Karlu IV., který v Laufu nechal postavit „malý Loket“ – hrádek sv. Václava, ve kterém pobýval císařský pár s čerstvě narozeným princem Václavem. Prince Václava, pozdějšího krále a císaře Václava IV., nechal císař Karel IV. pokřtít v dnešním Karlově chrámu v Norimberku a po dobu svého pobytu pobýval královský a císařský pár s malým synem a doprovodem v Laufu an der Pegnitz.

Pan Herbert Höfel organizoval mnohá setkání Lokeťanů s obyvateli Laufu: ať již přijížděli Laufští k nám do Lokte, například velkolepým vlakem přijelo jednou 600 turistů z Laufu a okolí; nebo naopak do krásného města Laufu přijížděli naši loketští ostrostřelci, pěvecký sbor Cubitus, představitelé našeho města i skupiny českých turistů z našeho kraje.

Přátelství Laufu an der Pegnitz a Lokte bude pro mne navždy spojeno se vzpomínkou na usměvavého a moudrého předsedu „Spolku průvodců Laufu“, pana Herberta Höfela.