Klub důchodců Slaměnka plánuje své akce s více než dvouměsíčním předstihem, proto organizátoři nemohli tušit, jaké počasí nás čeká ve středu 19. února.

Slaměnka vyrazila do Dasnic a Kynšperka. | Foto: KD Slaměnka Sokolov

Měli jsme naplánovaný výšlap z Kynšperka do Dasnic a Sokolova. Aktuální předpověď slibovala déšť a zase déšť. Očekávali jsme tady malou účast, ale překvpilo nás, že se na sokolovském nádraží sešlo 49 seniorů!

Vlak nás dovezl do Kynšperka. Petr Pfeifer, organizátor akce, seznámil účastníky společného výletu s programem Slaměnky na nejbližší období a s trasou výletu. První kroky po cyklostezce se už obešly bez deštníků a to naštěstí vydrželo téměř celou 6,5 km dlouhou trasu do Dasnic. Zažili jsme ale i hodně prudkou sněhovou přeháňku se silným větrem a drobnými krupkami, z batohů jsme rychle vytahovali pláštěnky a deštníky. Byla to ale jen asi desetiminutová epizoda.

V Dasnicích na nás čekala hospůdka U Šabalků s menší kapacitou, než kolik nás bylo, ale vešli se všichni. Otevřeli po domluvě jen pro nás a postarali se o občerstvení a pohodové posezení.

Většina účastníků výšlapu se pak vzhledem k nejistému počasí vrátila vlakem do Sokolova. Jen několik nejzdatnějších turistů došlo po cyklostezce až do Sokolova. Podle ukazatelů je to od nádraží v Kynšperku až k sokolovskému klášteru 18 km.