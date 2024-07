Kdo by však nevěděl, o co jde - v průběhu 24 hodin si účastníci běhu předávají štafetový kolík. Cílem je vydržet a zdolat co nejvíc koleček atletického stadionu.

close info Zdroj: DC Mateřídouška Chodov zoom_in 24. ročník chodovské Maxištafety. Foto: DC Mateřídouška Chodov

I letos bylo dobrovolné startovné věnováno Mateřídoušce. A z toho máme obrovskou radost, protože se vybralo rekordních 14 510 Kč! Vzhledem k tomu, že příští rok máme v plánu pořídit nové velké svozové vozidlo s rampou pro transport invalidních vozíků, hodí se doopravdy každá koruna. Děkujeme všem, kteří se zapojili a přispěli. Jste skvělí!

DC Mateřídouška Chodov