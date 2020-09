Už od rána nám počasí moc nepřálo. Zahájení muselo být přesunuto na 12. hodinu. Stačilo přijít a vyzvednout si papír k zapisování ve stánku. O veškeré zapisování se postarala Aneta Hofmanová, Šárka Korelová a Natalie Sivaková.

Po odevzdání jste obdrželi krásný pamětní certifikát. Tentokrát jsme měli zvládnou 50 000 kliků. I přesto, že nám pršelo, se zapojilo 108 lidí. Bez hudby by toto cvičení nebylo ono. O hudbu se postaral Václav Mareček a Jan Fiedler. Na místě bylo připraveno posezení. O občerstvení, lahůdky, hračky a pití bylo postaráno. Lidi si mohli dát pivko nebo nějaký ten steak.

Během tohoto šílenství byl připraven program na celý den. Od 16:00 hodin to byl Stroj z Horního Slavkova Stanislav Švadlenka, který nám ukázal něco ze sebeobrany a MMA. Počasí se nám konečně začalo zlepšovat. Na 17:00 hod bylo připraveno freestylové vystoupení Street Hard workers Sokolov. Diváci se tak mohli podívat na skvělé gymnastické prvky Street workoutu.

Po celý den si pro nás rytíři z Plzně připravili ochutnávku dobové kuchyně, zbrojnice, lukostřelbu nebo vyrazit si minci. 18:00 hodin Plzeňšttí templaři, castra Romana, ZS. Velkolepá ukázka souboje RYTÍŘŮ. Ve večerních hodinách jste si mohli poslechnout skvělou hudbu a třeba jen tak posedět. 22:00 - ohnivá show. Jakub Fiala, tak ukončil klikování celé akce. Překrásné ohnivé vystoupení. Oficiální ukončení celé akce a počítání výsledků.

Po několika minutách dorazili z Hradu Martina Vavřínová a Bedřich Loos. Vybraná částka 4060 Kč byla předána. I přes to počasí se nám povedlo něco vybrat, a jak se říká, každá koruna se hodí. Přesně 108 účastníků a naklikováno přes 46 410 opakování. Velký respekt všem i přes takové počasí jste to zvládli a myslím si, že nás nebylo málo. Poděkování všem, co přispěli jak kliky nebo částkou a hlavně všem, co se zapojili do výpomoci celé AKCE a celému týmu.

TÝM STREET WORKOUT MAREK BERY

SPONZOŘI A VÝPOMOC

Foto: Tony Monttana a Jan Šťastný

Tým Street workout Habartov, Ts Habartov, Petr Ondříšek, DDM Habartov, Habartov, Aneta Přibylová Copystation Sokolov, Václav Mareček Elektro Mar. Revize, projekty, programování.

Ozvučení kapela Polena

Tým - Street workout M.Bery

Habartov Petr Ondříšek DDM Habartov Václav Mareček