V lese můžete potkat medvěda, vlka i lišku, tady před vámi rozhodně neutečou

TIP NA VÝLET/ Jít porozovat s dětmi zvířata do přírody, to nebývá vždy úspěsná akce. Teď tu jsou ale zvířátka, která před vámi neutečou, i když jste o něco hlučnější, než by se na pozorování zvěře patřilo. Vydejte se za nimi do Kovanína na Prachaticku.

Stezka Kovanínská zvířátka je přístupná po celý rok. | Foto: Miluše Schejbalová

Stezku Kovanínská zvířátka najdete v šumavském podhůří, začíná v obci Kovanín, která je částí obce Zálezly.

Tři kilometry dlouhý úsek Kovanín - Budilov je součástí cyklostrasy 1234 a byl otevřen v červnu 2022. Nenáročnou stezku, která je vhodná pro rodiny s dětmi, a kterou projedete i s kočárkem, je možné projít i opačným směrem z Budilova do Kovanína, ale nejedná se o okruh. Na dvanácti stanovištích potkáte ručně malované kameny, které mají podobu zvířat, která můžete potkat v šumavské přírodě, popřípadě tu dříve žila.

Čeká tu na vás například medvěd, vlk, liška, ale i ježek, zajíci a další tvorové. Stezka je přístupná celoročně. Za fotky ze stezky děkujeme Miluši Schejbalové