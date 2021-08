V muzeu zemědělské techniky ve Skalné se návštěvníci přenesou do minulých časů.

K vidění je zde historická technika, ale také unikátní kancelář i kuchyň z 50. let minulého století. Zájemci mohou o prázdninách expozici zhlédnout každý víkend od 10 do 17 hodin. „K vidění bude zemědělská technika od minulého století až po současnost, kde mohou příchozí obdivovat například nejstarší historický traktor Svoboda z roku 1935,“ informoval Martin Sandner. Přístupné bude také retro muzeum, kde si návštěvníci připomenou časy dávno minulé, kuchyň z 50. let a dobovou kancelář Státních statků. Muzeum zemědělské techniky traktorklubu Luby Skalná V Aleji 278 Skalná.

Václava Simeonová