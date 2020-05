Z pondělí na úterý se opět připomněla zima. Mnohde dokonce padal sníh.

Ledoví muži dorazili. | Foto: Rudolf Kovařík

V Šindelové na Kraslicku naměřili minus 3,1 stupně Celsia, a od 800 metrů výš bylo dokonce až minus 8 stupňů. V těchto polohách napadlo od 3 do 7 centimetrů sněhu a řidiči tam měli problémy hlavně s nafoukanými závějemi. Ty totiž dosahovaly výšky až 40 centimetrů, a navíc se na vozovkách tvořila mnohde ledovka. Jak předpovídal pozorovatel počasí Rudolf Kovařík, první z ledových mužů se projevil s plnou parádou. Ve středu na Serváce budou ještě klesat teploty ráno pod bod mrazu. Na Bonifáce ve čtvrtek už by mohly ráno vystoupat lehce do plusových hodnot.