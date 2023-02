Byl tu i hráč ze spřáteleného města Saalfeld. Součástí turnaje byla i předváděcí akce pro veřejnost, čehož mnozí využili. Pořadatelem byl Karlovarský klub go a Česká asociace go.

Turnaj byl rovněž pořádán jako první kvalifikace na Mistrovství republiky. Prvních deset českých hráčů si rozdělilo body, v dalších dvou kvalifikacích se bude rozhodovat o osmi účastnících.

Vítězem turnaje se stal:

1. D. Boviz (Hu) 6.Dan,

2. J. Šimara (Cz) 6.Dan,

3. L. Podpěra (Cz) 7. Dan.

V Sokolově získal mistrovskou třídu Dan dvanáctiletý junior Jan Komín z Prahy, takže bude na turnaj ještě dlouho vzpomínat.

Sponzory turnaje byli: Meijin a.s., Go-shop.cz a Kynšperský pivovar Zajíc.

Co je to go?

Go je jednoduchá hra s nekonečnými možnostmi. Go je nestarší desková hra na světě. Vznikla před 4-5 tisíci lety v Číně, odkud se rozšířila hlavně do Japonska a Koreje.

Dnes go hrají miliony lidí po celém světě.

Go je poslední klasická hra, ve které počítač porazil člověka. Zatímco v šachách umělá inteligence porazila tehdejšího nejsilnějšího hráče Garriho Kasparova už v roce 1997, v go bylo potřeba čekat dalších téměř 20 let. A to přestože na tom pracovala celá řada týmů po celém světě a na vyřešení tohoto problému byly vypsány milionové odměny. Podařilo se to až programu AlphaGo od Googlu, který je založen na umělé inteligenci – AI.

O této deskové hře panuje mezi českou veřejností nízké povědomí. Aktivně se v České republice turnajů účastní několik stovek hráčů.

Go lze hrát i s přáteli pro zábavu nebo online.

Tak jako každý v Evropě ví, jak se hrají šachy, takové je povědomí v Asii o tom, jak se hraje go. Zatímco v šachu se musíte nejdříve naučit, jak táhnout šesti druhy figur, v go prostě stačí položit kámen na libovolný průsečík. Pro představu, pro první dva tahy v šachu je 400 možností, v go je to 129 960 možností. O co jednodušší jsou pravidla, o to širší je prostor pro kreativitu hráčů.

Go se hraje na desce s 19 vodorovnými a 19 svislými liniemi, kameny se kladou na průsečíky. Cílem hry je obklíčit větší území než soupeř a zajmout co nejvíce nepřátelských kamenů. Jeden průsečík území má stejnou hodnotu jako jeden zajatec. O vítězi partie často rozhodují nejen inteligence a zkušenosti, ale i schopnost vcítit se do myšlení hráče.

Zaslal Karel Wälzer. Velice mu děkujeme.