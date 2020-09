Výjimečná nad ostatními snad byla svojí pečlivostí, hravostí a dětskou výstředností. Máme-li hovořit o naší hudební legendě, tak počátky její kariéry začínaly již v mateřské školce a pokračovaly na základní škole, kde Olga již předváděla své umění v recitaci básniček a divadelních dětských scénách. Velice ráda zpívala v dětských souborech a své herecké nadání uplatňovala v ochotnických divadelních hrách a scénách.

Stále žijící osmdesátiletá sympatická stařenka, maminka Olgy, vypráví o své milované dceři jak byla průbojná, nebojácná, ctižádostivá a výjimečně odvážná. Od dětství milovala zpěv a hudbu a vymýšlení a skládání textů básniček, nejen zamilovaných, ale převážně romantických a s přírodní tematikou. Jak se později ukázalo, byla to nevymyšlená a nenásilná touha stát se zpěvačkou a vystupovat před publikem, které miluje a diváci tleskají hlasu Olgy Homolkové. A skutečně, její hlasový rozsah a kultura hlasu při vystupování na pódiu se staly pro celý život osudovými. Stále na sobě pracovala a dokonalost diváci obdivovali v nezapomenutelném přednesu písní Mireille Mathieu atd.

Tehdejší dechová kapela na Sokolovsku - Březovanka, v roce 1980 sháněla zpěvačku, a tak se ani dlouho nečekalo na první nahrávky, tehdy ještě kazet. V této kapele se Olga také seznámila s budoucím manželem Jiřím a oba odstartovali svoji pěveckou a hudební kariéru. V roce 1995 vznikl titul Na shledanou přátelé a v roce 1998 Hraje a zpívá Březovanka. Spolu s Jiřím však ve studiu na Stříbrné natočili několik kazet, vesměs písničky s harmonikou. První CD nosiče byly až v roce 1996 a každým dalším rokem svojí pracovitostí a obětavostí oba manželé natočili mnoho výjimečných písniček a titulů. V roce 1997 Od mámy do světa, kde se Olga svými texty vyznává k lásce svých rodičů. Zejména pozdější písnička Mámě je velice zdařilá a dodnes ji zpívají i jiná hudební tělesa. Svoji lásku vyjádřila i v textu písničky Poděkování rodičům. Mimo jiné, otec Olinky byl dlouholetý úspěšný porevoluční starosta města Sokolov. V roce 1997 ještě bylo natočeno CD Vzpomínka na Akropolis, tentokráte taneční písničky 60. - 70. let. Dále následovaly tituly Po jižních Čechách, 1999 Pro každého něco, a to již manželé Homolkovi nazpívali se svojí malou kapelou Vesnická čtyřka, další CD nosič Ztracená cestička, Nejkrásnější shledání, Zpívali šumaři, Přijďte kamarádi, U potůčku a Nám je to jedno. Všechny nahrávky s harmonikou a skvělými texty Olgy Homolkové. Nelze přesně spočítat, kolik textů Olinka vymyslela a oficiálně spolu s hudebními úpravami uvedla na trh, poslední oficiální číslo bylo 80. Za mimořádný přínos k dechové hudbě byla Olga několikrát vyznamenána a oceněna za kvalitu písniček. Připomeňme si v rychlosti např. Čajové růže, Tiché tango, Chaloupky zasněžené, Ztracená cestička, Lásko, lásko má, Ohníčky lásky, Potůček stříbrný atd.

V roce 2001 se manželé Homolkovi rozhodli, že si založí svoji dechovou kapelu, a tak vznikla Březovská desítka. Někteří hudebníci přešli z Březovanky a hned první titul Březovské desítky, ve složení 2 trumpety, 2 tenory, 2 klarinety, tuba, bicí a zpěváci Olga a Jiří, byl úspěšný pod názvem Růže od milého. Skvělé texty Olgy jsou veřejnosti známé i na CD nosičích Chaloupky zasněžené, Hlas domova, Z kvítečků jabloňových a poslední CD To nejlepší z Březovské desítky. Olga měla výborné organizační schopnosti, a tak Březovská desítka byla velice oblíbená a žádaná téměř po celé ČR. S kapelníkem, manželem, vytvořili výborné duo a vždy a všude sklízeli obrovský úspěch a potlesk, na všech vystoupeních a kulturních akcích. Olinka bavila obecenstvo svými vtipy, lidé ji mohli slyšet na stanicích ČRo, vidět byla mnohokrát na TV Šlágr, úspěšná byla i ve vysílání ČRo Plzeň. Spolu s Jaroslavem Kopejtkem připravovali velice zdařilý a sledovaný pořad Víkendové muziky, muziky a jako moderátorka uváděla tento pořad po dobu sedmi roků. Naživo je možné vidět Olgu i na několika DVD nosičích. Olince tleskali lidé vestoje, Olinka se stala legendou na naší hudební scéně.

Všechno píšeme a říkáme již v minulém čase. Naše Olinka Homolková nás nečekaně opustila, ale v srdcích hřeje a zůstává vzpomínka na skvělou osobu a člověka, který přinášel lidem jen samou radost a lásku. Olga Homolková nenávratně opustila tento svět. Zemřela po krátké zákeřné nemoci dne 28. září 2015 ve věku 59 let.

město Březová