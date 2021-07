Levandule je rod rostlin patřících do čeledi hluchavkovitých. Obsahuje okolo 40 druhů (včetně kříženců). Jsou to obvykle polokeře, někdy jen vytrvalé byliny a kvetou fialovým, bílým nebo růžovým květem.

Levandule na poli v Bezděkově. | Foto: Deník/Petr Krňávek

Rod je znám především pro svou nezaměnitelnou vůni. Bývají často pěstovány v kultuře, v českých podmínkách se nejčastěji pěstuje druh levandule úzkolistá, známá též jako levandule lékařská. Jsou to nejčastěji polokeře nebo keříky, 20, ale i 60 cm vysoké, někdy též vytrvalé byliny s dřevnatějícími bázemi. Listy jsou zpravidla jednoduché, celokrajné, někdy též zubaté nebo zpeřené, často stříbřitě chlupaté. Květy jsou oboupohlavné, drobné; trubkovitý kalich je pokryt žláznatými chlupy obsahujícími aromatické silice, koruna je silně či jenom nevýrazně dvoupyskatá. Umístěny jsou v lichopřeslenech klasovitě nahloučených na koncích květonosných lodyh. Opylovány jsou hmyzem, plodem je tvrdka. Levandule je oblíbená už jen pro své výrazné fialové zbarvení a také pro vůni, která vám okamžitě dodá pozitivní náladu a myšlení. Věděli jste, že silně aromatické nejsou pouze květy, ale také listy této byliny? Vůni levandule je těžké odolat, a proto si ji mnoho lidí vsazuje do truhlíku či květináče a vystavuje ji na svém okně. Třeba i jen jako dekorativní rostlinu, aniž by o jejích pozitivních účincích na naše zdraví měli nějaké povědomí. Už ve starověkém Řecku nacházela levandule lékařská své využití. Používala se například jako lék proti kašli nebo pro uklidnění. Později byly objeveny i její další pozitivní účinky. Ačkoliv moderní léky nedokáže nahradit, jsou produkty získané z této neobyčejné rostliny určitě vhodné jako podpůrný prostředek při léčbě mnoha nemocí a při řešení zdravotních problémů, s nimiž se můžete setkat. V současnosti se levandule používá v řadě oblastí. Můžete ji vyzkoušet, pokud vás trápí problémy se spánkem a jeho poruchy, trpíte stavy nervozity a neklidu, když chcete zmírnit svalové napětí nebo podpořit přirozenou regeneraci organismu.

Marie Stránská