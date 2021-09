Rozloučení se s prázdninami se konalo 28. srpna ve Lhovicích. I když nám počasí zprvu moc nepřálo, přeci se jen umoudřilo a v odpoledních hodinách vykouklo i sluníčko. Nejen slunce, ale i celá akce vykouzlila úsměv nejednomu dítěti, které v sobotu zavítalo do Lhovic. Na akci, kterou připravili místní hasiči, byly pro děti připraveny různé úkoly, po jejichž splnění dostaly sladkou odměnu. Ale čekali na ně také lukostřelci v podání Dolnolukavických pánů, kteří své luky zapůjčily v tento den všem dětem, které zavítaly na akci. Na závěr děti obdržely dárek za splnění úkolů a čekalo je opékání buřtů. Už teď se těší na další akci, kterou pro ně hasiči opět nachystají.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.