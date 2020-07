Knihovnický rok zakončila v loketské městské knihovně letos Velká Eliščí slavnost.

Velká Eliščí slavnost v loketské knihovně. | Foto: MěK Loket

"V polovině Velké Eliščí slavnosti začalo hustě a vytrvale pršet a jako vždy se prokázalo, že počasí umějí nejlépe předpovídat knihovníci. Doufám, že si to všichni rozumbradové, radilové a skuhralové vezmou k srdci a příště se prostě budou řídit pokyny knihovníků. Protože my knihovníci prostě víme. Byla to úžasná anarchie a největší punk a všichni odešli spokojeni. DĚKUJEME!" napsali knihovníci a přidali galerii fotek.