Účastníci s sebou přivezli i unikáty jako třeba legendární traktor Lanz Buldog, či Famulus z bývalého koncernu IFA. K vidění byla historická technika, ale i ta nejmodernější. Přítomní mohli také obdivovat unikátní traktory Mc Cormik, Ritscher N14 a Svoboda z 30 let minulého století od členů klubu, ale také zrenovované motory Svoboda a Deutz ze stejných let.

Velký zájem byl i o prohlídku muzea Traktorklubu, kde mohli nahlédnout do doby, kdy obilí a seno sekali sekáči kosami či sekačkami za koňmi. Návštěvníci mohli nahlédnout do kuchyně z 50. let. Nechyběla ani výstava autoveteránů.

Organizátoři nezapomněli ani na ty nejmenší. Za namalování obrázků s tématikou traktorů byly děti odměněny cenami od společností Agroad s.r.o a Massey Ferguson Stárek s.r.o.

Příspěvek zaslala Jana Dvořáková. Velice jí děkujeme.