Paseka snů je krásné místo, kde lze trávit volný čas nejen s dětmi.

Skupinka vřesovských dětí, které se postaraly o úklid. | Foto: Anna Sándorová

Poslední čtyři víkendy sem chodí pravidelně „vařit“svůj hrnec gulášové polévky a opékat buřty na ohni skupina/výprava dětí z nedaleké obce Vřesová u Sokolova. Toto místo bylo vybudováno Českým svazem ochránců přírody ve spolupráci s Lesy České republiky. Po většinu roku se zde schází jak rodiny s dětmi, dětské výpravy tak především trampové z okolí, ale také ti, co tomuto místu škodí tropením nepořádku. Při předposlední návštěvě vřesovské děti toto krásné místo uklidily a vyčistily, aby zde i nadále mohly trávit volný čas hraním i vařením. A dne 18. 10. 2020 v 15.00 slavnostně uzavřou toto krásné místo před zimou, jako to dělají vodáci s řekou po skončení sezóny. Myslím, že tento příspěvek stojí za zmínku a k zamyšlení nad tím, co a jak člověk dokáže přírodě škodit.