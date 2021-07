Já to studio velmi dobře znám, dvě alba jsem tam již před lety nahrál. Nabídka skvělá, polichotilo mně to, ale odmítnul jsem. Už se mi nechtělo znovu se potit ve studiu, neměl jsem moc písniček, které bych na desce chtěl, nevěřil jsem, že by to někoho zajímalo, navíc jsem od přírody dost líný a pohodlný.

Pak se do toho vložila moje žena Eva a celkem nenápadným způsobem mě začala přesvědčovat, že nové CD by mělo vzniknout, pokud tedy ještě chci k obědu houbovku na smetaně, restovaná játra a ke kávě štrúdl. A že ty nové písničky jsou schopné lidi oslovit a nabídka takového studia by se neměla odmítnout. Moje výmluvy, jak je všechno drahé, kolik stojí práce ve studiu, obaly, výroba CD, a že je zapotřebí zaplatit muzikantům, kteří mi budou nástrojově i vokálně pomáhat, a také že je to děsná dálka z Lokte do Vyššího Brodu a že tam musím několikrát jet apod., vůbec neobstály. Podle staré pravdy, že častá kapka i kámen proráží, jsem najednou seděl u Honzy Friedla ve studiu, před pusou mikrofon, na uších sluchátka a už se nahrávalo a nahrávalo a zpívalo a diskutovalo, jak kterou věc ozdobit, co zařadit, co vypustit a bylo to - NÁDHERNÉ.

Přišla doba koronoavirová, všichni víme, o čem je řeč. Nemohl jsem hrát víc než rok a půl. Stýskalo se mi po koncertech, po divácích, a tak vlastně jsem měl alespoň tuhle možnost vzít kytaru a něco dělat. Možná, kdyby covid nebyl, deska by nevznikla. Všechno špatné, k něčemu dobré. I když…

Hodně muzikantů to řešilo alespoň koncerty přes internet, ale po pravdě řečeno, není to ono. Také jsem to zkusil. Jednou v Olomouckém rozhlase a potom v Mladé Boleslavi. Ale nic se nevyrovná plnému sálu lidí, kteří za vámi přijdou, vidíte jim do očí, vidíte jejich reakci a odezvu na tu, kterou píseň.

Díky tomu, že Jihočeši disponují spoustou vynikajících muzikantů, se začaly ty moje prosté písničky pomalu měnit v něco celkem poslouchatelného. Na desce se velkou měrou podepsal Tonda Hlaváč ze skupiny Nezmaři, který se ujal celé režie i aranže písní. Nahrál k písničkám basové i kytarové party, spolu s Pavlem Zajícem mi nazpívali vokály, a když se potom nástrojově v písních přidal Jirka Mach s mandolínou, Vojta Zícha s banjem a Pavel Píha s flétnou, foukací harmonikou a s klarinetem, bylo hotovo.

Krásná práce a společná radost, zakončená několika veselými kalíšky. Na mém, již jedenáctém stříbrném kotoučku, je 15 písní. Písničky o životě, jak ho vidím kolem sebe, otázky, pochybnosti, situační legrace i hledání odpovědí. Jsou tam tři písně, které jsem si už dávno přál přetočit a přezpívat. Protože jsem je chtěl nahrát jinak, možná trochu moderněji. Asi jsem k nim dostal jiný vztah, a tak mi to snad skalní fanoušci prominou. Nové album se jmenuje "VŠECHNO JE TAK, JAK MÁ BÝT". Některé skladby jsou věnované. Proto, protože to tak cítím. Věnované mé milované Moravě, Wabi Daňkovi, který mi pořád moc chybí, věnované lidičkám ze Starého Srní na Šumavě. Písnička "Studánka" patří Jihočechům, protože Toník Hlaváčů prohlásil, že je tak pěkná, jako by vznikla v Budějovicích. Proč mu neudělat radost, že? A také je tam jedna věc k době vánoční, abych mohl být chvíli s vámi u rozsvíceného stromečku a věřit, že je vám dobře.

Pevně doufám, že snad ještě hodně lidí dostane rozum, nechají se očkovat proti té zákeřné potvoře, začneme svobodněji dýchat, věřím, že na podzim zvítězí nejmenší zlo z naší politické hrůzy (bohužel zatím nevím, komu dát hlas), věřím, že už nepřijde žádné tornádo, které na mé milované Moravě způsobilo tolik neštěstí a tolik smutku, věřím, že tento národ najde sílu a poslechne zdravý, selský rozum a nenechá se opětovně zmanipulovat těmi, co neumí splnit to, co slibují.

No a já pomalu balím kytaru, sedám do vlaku a jedu směr Heřmanova Huť a potom Poděbrady, Bražec, Třešť, Zlín a všude tam, kde se chci lidičkám rozdat. Bůh ví, že ještě mám co dát, a jsem za to vděčný. Všechny koncerty, kde představím nové CD, najdete na mých stránkách (www.vktomasko.net). A klidně mi napište, jestli je album alespoň trochu poslouchatelné, potěší mě to. CD bude v prodeji jak na koncertech, tak i v loketské knihovně, případně pošlu poštou.

Příští rok na jaře oslavím 75 let svého života koncertem v Lokti. Vyberu skvělé muzikantské gratulanty. Tak přijďte, budu se na vás těšit.

Písničkář Vojta K. Tomáško z Lokte