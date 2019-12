Ve čtvrtek 5. prosince se celá základní škola v Radniční proměnila.

Čertí škola v ZŠ Loket | Foto: ZŠ Loket

Ráno místo dětí chodili do školy čertíci, čertice, andělé a zavítalo i pár Mikulášů. Ptáte se, jak je to možné? Ten den se totiž obyčejná loketská škola proměnila ve školu ČERTÍ! Všichni si den v Čertí škole moc užili, pilně se učili a pracovali. A to i přesto, že se o čertech říká, že jsou líní.