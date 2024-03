Vypravte se na objevnou cestu do oblasti, která je známá díky svým léčivým pramenům a bohatým nalezištím kovových rud, což jí vyneslo pojmenování Rudohoří. Tato horská krajina skýtá široké spektrum atraktivních destinací pro milovníky pěší, tak i cyklistické turistiky. Ponořte se do světa neodhalených záhad s naší nadcházející knihou Čarovné Krušné hory – západní.

Snímky z knihy. | Foto: CBS Nakladatelství

„Nejkrásnější fotografie každého regionu vyhotoví vždy jen lokální fotografové. Oni vědí, kdy které místo vypadá nejlépe, kdy se tam vyplatí jít v zimě a kdy na jaře, zda je hezčí ráno nebo ve večerní zlatou hodinku. Tito místní umělci jsou však často neznámí a nemají mnoho možností svoje fotografie vydávat knižně. A právě pro ně jsme vytvořili edici Čarovné Česko a v ní mohou prezentovat svá díla a zároveň ukázat, jak čarovný může být jejich vlastní region,“ říká známý fotograf Milan Paprčka.

Nechte se inspirovat touto jedinečnou kouzelnou knihou, která vám nabídne širokou škálu tipů na výlety nebo dovolenou. „V letním období lákají turisty vonící lesy a cykloturisty cyklotrasy, které vedou podél hranice s Německem. V zimě pak bezpočet běžkařských tras a lyžařských sjezdovek dají okusit všem nadšencům zimních sportů. A to vše i díky 242 km dlouhé Krušnohorské magistrále. Jistým lákadlem je nejvyšší hora Klínovec, která nabízí pohled z 24 metrů vysoké rozhledny. Lanové dráhy a lyžařský areál jsou další z jeho lákadel. No ale za relaxací můžete zajet i do lázeňských středisek například v Teplicích nebo Klášterci nad Ohří. Nouze v tomto regionu není ani o architekturu, kterou ukazuje třeba zámek Ostrov nad Ohří, ale i krásné Karlovy Vary,“ popisuje oblast Jiří Dvořák z CBS Nakladatelství.

To vše vám představí kniha Čarovné Krušné hory – západní, v podobě překrásných čarovných fotografií. ,,Čarovné knihy jsou nádherným produktem, kterým chceme čtenářům a fandům našich leteckých knih "z nebe" doplnit pohledy na region o nové, nevšední a kouzelné obrazy překrásné krajiny,“ uzavírá Jiří Dvořák.

