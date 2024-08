Dalším turistickým cílem Klubu seniorů Slaměnka byl klášter premonstrátů v Teplé. Vlakem jsme jeli z dolního nádraží v Karlových Varech údolím říčky Teplé do Mrázova. Málo známá železniční trať vede nádhernou přírodou. Po cyklostezce jsme pak došli do autokempu Betlém, kde byla první občerstvovací přestávka.

Klášter Teplá, národní kulturní památka, leží nedaleko stejnojmenné obce. Už přes 800 let je obýván řeholníky, kteří působí jako kněží v okolních obcích. Klášter zahrnuje řadu budov, dominantou je samozřejmě kostel Zvěstování Panny Marie. Vzácná je i klášterní knihovna, uchovává svazky staré až 500 let. Prošli jsme si přilehlou opatskou zahradu s expozicí soch křížové cesty a okolí kláštera. Pak jsme se už vydali do Teplé na vlakovou stanici a poobědvali jsme v místním penzionu.

Vlakem jsme dojeli do Karlových Varů a autobusem do Sokolova. Nádherná rovinatá procházka byla v délce 7,5 km. Přálo nám i počasí.

Další akce Slaměnky najdete v Patriotu, na web. stránkách sokolovského infocentra a ve skříňce Slaměnky u OD Výběr. Přijďte mezi nás.

Klub důchodců Slaměnka Sokolov