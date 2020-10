Prvním cílem byla Blatná, místní vodní zámek s parkem. Většina si užila perfektní prohlídku zámku, zámecký park s říjícím se muflony jsme si kvůli dešti odpustili. Jídlo ale určitě ne – kavárnu V Podzámčí s perfektními zákusky před prohlídkou zámku a oběd v restauraci hotelu U Beránka po prohlídce. Oboje super.

Pak pokračování cesty do Borovan u Českých Budějovic. Po cestě odpočinek a využití zbytku času k doplnění tekutin, s omezením do osmé hodiny večerní. Pak do hajan – Penzion Valeš. Pár snímků večerních Borovan.

Ráno jsme navštívili jubilantku i jejího přítele – perfektní atmosféra – Libuška se prostě nezměnila. A to je dobře. Odnesli jsme si inspiraci k další činnosti i pozvání na tradiční borůvkobraní, kde se schází až 20 000 návštěvníků.

Před polednem jsme byli zase na cestě, tentokrát do Hluboké. Díky omezujícím pravidlům jsme absolvovali exklusivní prohlídku s kastelánem státního zámku Hluboká. Jednu z posledních v letošním roce. Čtyři účastníci se neodpustili výstup na věž s krásným výhledem – 245 schodů – s výhledem na České Budějovice, okolní rybníky i s Dukovany na obzoru.

Cestou domů jsme „lehce“ pojedli, kde jinde, než v opět v Blatné. V restauraci Kohout v prostoru – a opět super.

Návrat za tmy, s perfektními zážitky i náladou.

členové spolku Tradiční venkov Josefov