Houbařská sezóna propukla a milovníci houbaření se konečně dočkali.

Houby, které letos našel Josef Maxa z Horažďovicka. Foto: josef Maxa | Foto: redakce/čtenáři

Desítky lidí vyrážejí do lesů, aby zaplnili své košíky po okraj. Někteří čtenáři se pochlubili i nám a do redakce zaslali fotografie svých houbařských úlovků. Patříte také mezi nadšené houbaře? Zapojte se a staňte se součástí velké houbové fotogalerie. Pošlete fotku plného košíku, extrémně velkého hřiba či jiné houbové kuriozity na e-mailovou adresu: servis.zapad@denik.cz, připište vaše jméno a obec. My poté fotografii zveřejníme.