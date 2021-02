VÝZVA: Vláda zavřela okresy Sokolov a Cheb. Co to pro vás znamená?

Kvůli zhoršené epidemiologické situaci platí od pátku na Chebsku a Sokolovsku omezení pohybu. Lidé, kteří ve zmíněných okresech bydlí, je nesmějí opouštět, jiní do nich nesmějí vstupovat. Výjimkou jsou cesty do školy, do zaměstnání, k lékaři či do obchodu. Lidé navíc v těchto okresech budou muset mít povinnost nosit chirurgické roušky či respirátory.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta