Rozšíření kamerového systému, navýšení počtu strážníků městské policie a výkup bytů od obchodníků s chudobou zpět do vlastnictví města. To je stručný výčet nejnutnějších kroků, které v minulých letech pomohly nastartovat výraznou změnu života v Rotavě na Sokolovsku. Podle slov starosty Michala Červenky (hnutí VOK – Volba pro kraj) se rozhodně nejednalo o procházku růžovým sadem a nebylo vůbec jednoduché přesvědčit obyvatele města, že má smysl problémy začít řešit.

Jedním z úspěšných projektů, které se v Rotavě povedlo zrealizovat je oblíbený pump-track. | Foto: Archiv Rotava

„Obtížné bylo i začít boj proti českým a východním podnikatelům vydělávajícím na chudobě našich obyvatel. Podařilo se nám však vykoupit pětasedmdesát bytů zpět do vlastnictví města a tím jsme udělali první krok ke zlepšení situace mnoha rodin. Zároveň jsme vyslali jasný signál, že obchod s chudobou u nás nechceme a budeme proti němu i nadále bojovat,“ říká starosta s tím, že radnice nyní vlastní zhruba třetinu bytů ve městě.

Situace v Rotavě je nyní stabilizovaná a došlo k výraznému zlepšení bezpečnosti a pořádku v ulicích. Radnici se stále daří zajistit chod školy i školky, otevřená je knihovna a ve městě ordinují dva praktičtí lékaři.

Starosta Rotavy Michal Červenka.Zdroj: Daniela Sládková

„Bohužel nemáme pediatra a zubaře. To je ale bolavé místo celého Karlovarského kraje. Na druhou stranu máme nyní lépe zajištěnou dopravní obslužnost a město neustále zvelebujeme. Dokončili jsme nový pump-track, výstavbu několika dětských hřišť, ale také parkovišť a další infrastruktury. Podporujeme klub seniorů a chystáme klub mládeže. Podpora jde také do sportu pro místní úspěšné vzpěrače, oddíl tenisu nebo na provoz sportovní haly pro veřejnost. Nájemné v městských bytech držíme na nutném minimu a nezvýšili jsme ani daň z nemovitosti. Sami se staráme o tepelné hospodářství, vodovody a kanalizace,“ pokračuje dále Michal Červenka s tím, že v plánu je příprava nového parkoviště, úprav rybníka s parkem, rekonstrukce některých budov nebo stále populárnějších singltreků.

Problémem ale zůstává nedostatek pracovních příležitostí. Většina obyvatel Rotavy dojíždí za prací do Německa nebo okolních měst. Zastupitelé uvažují o dobudování infrastruktury pro cestovní ruch a hledají smysluplné a ekonomicky únosné využití poloprázdných městských budov.

„Zdědili jsme budovy postavené v době, kdy ve městě žilo o téměř dva tisíce lidí více. To je ale minulost, mnoho lidí odešlo a my se nyní musíme o městský majetek postarat. Ekonomicky nás to ale velmi zatěžuje a najít využití pro některé objekty je téměř nemožné,“ dodává starosta Rotavy, který má stále hlavu plnou plánů a věří, že se mu podaří život ve městě ještě o další stupeň zlepšit.

Daniela Sládková