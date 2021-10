První zářijový výlet spojený s výšlapem nasměrovala Slaměnka na Bochovsko.

Slaměnka se tentokrát vydala na Bochovsko. | Foto: KD Slaměnka

Naše putování začalo v obci Polom. Tam nás vysadil autobus, protože silnice končila. Tři kilometry jsme pak šli cestou mezi poli do bývalé obce Skoky, která zanikla brzy po druhé světové válce. Skoky ale bývaly jedním z nejslavnějších mariánských poutních míst v Čechách. Panna Maria Skokovská („Panenka Skákavá“) se proslavila zázračnými uzdraveními, chodívaly k ní tisíce poutníků. Krásný barokní poutní kostel ale po vysídlení německých obyvatel chátral. Poslechli jsme si důkladný, zasvěcený výklad o historii kostela i o současné snaze vrátit život tomuto poutnímu místu, které leží v krásné přírodní lokalitě. Vyšli jsme i na vyhlídku nad Skoky a těšili se pohledem na vrch Vladař, žlutickou vodní nádrž a sluncem ozářenou krajinu. Po návratu do Polomu nás autobus dovezl do Bochova. Po občerstvení jsme se vydali na další výšlap, tentokrát ke hradu Hartenštejn. Jde vlastně o hradní zříceninu. Dominantou hradního areálu je nově zrekonstruovaná třípodlažní Karlovarská věž, která poskytuje překrásný kruhový výhled na Doupovské vrchy a Krušné hory. Výlet zaměřený na poznání i turistiku (ušli jsme 12 km) se i díky slunnému podzimnímu dni vydařil. Akce Slaměnky jsou podporovány MěÚ Sokolov.