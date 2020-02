Soutěže se mohou zúčastnit dětské týmy pod vedením svého dospělého vedoucího či pedagoga z MŠ, ZŠ, ZUŠ, mateřských center, dětských domovů apod. Soutěž p odporuje tradiční hodnoty, týmovou spolupráci a mezilidské vztahy . Soutěžní je jedna fotografie vyrobeného srdce (nebo srdcí) a jeden text libovolného žánru, z něhož bude zřejmé, komu je srdce určeno a proč.

A co k soutěži říkají její účastníci z Klubu silných?

Z čeho máme nejhezčí pocit? No přeci z pomoci druhým! A tak jsme se v letošním ročníku soutěže rozhodli vyrobit a darovat srdce člověku, který sám druhým pomáhá a snaží se i v ostatních probouzet to dobré, například projektem Káva za dobrý skutek spojený vždy i s finanční sbírkou pro někoho potřebného. Pan Petr Fiala, učitel, podnikatel a trenér volejbalu, nás inspiroval a ukázal, že i drobné skutky můžeme zvládnout my všichni, že nás kolikrát nic nestojí, ale rozhodně udělají radost.

Přemýšleli jsme, co je v našich silách, čím můžeme přispět k dobrým skutkům my. Začali jsme s maličkostmi, jako je sesbírání odpadků v okolí školy (někteří z nás v tom pokračují i nadále a cestou do školy a ze školy sem tam nějaký nepořádek ze země seberou a hodí do koše). Přispěli jsme na sbírku pro psí útulek koupí konzerv, granulí a pamlsků. Navštívili jsme místní klub seniorů a podarovali jsme je námi vyrobenými papírovými kytičkami a svíčkami. Dále jsme se v pracovních činnostech pustili do výroby ptačích krmítek, která nám pan školník pomohl rozvěsit po školním hřišti, a celou zimu se střídáme v jejich dosypávání, aby ptáčkové měli co zobat (hlavní dík patří paní učitelce přírodopisu, která se o ptáčky stará nejvíce).

Předvánoční čas nám poskytl další příležitosti k plnění dobrých skutků. Zapojili jsme se do projektu Krabice od bot, vytřídili jsme doma hračky, knížky, plyšáky, něco dokoupili a vytvořili z toho dva krásné dárky pro děti, které na tom nejsou tak dobře jako my. Do dalšího známého projektu Ježíškova vnoučata poslala dárek paní učitelka pro konkrétní babičku a my jsme společně se spolužáky vyrobili 105 vánočních přáníček pro potěšení pro ostatní klienty domova. Na naší škole se před Vánoci konala akce Rozsvěcení vánočního stromku, kde se nabízelo cukroví, vánoční dekorace, různorodé výrobky, ukazovaly vánoční tradice a i my jsme přispěli a pomohli s vybráním finanční částky pro dobročinné účely…

Naše dobré skutky jsme postupně dokumentovali a vytvořili z nich srdce s paprsky dobrých skutků. Základ srdce jsme vyrobili kašírováním a po zaschnutí obmotali látkami, nazdobili korálky a fotografiemi našich dobrých skutků a vše ladili do barev a stylu, který se hodí do čajovny, kde námi vybraný obdarovaný pracuje. Předávání našeho srdce proběhlo právě tam. Pan Fiala nás pohostil čajem a sladkou specialitou a popovídal si s námi. Děkujeme moc za vše a slibujeme, že v dobrých skutcích budeme pokračovat!

Dokumentaci našich dobrých skutků si můžete prohlédnout ve videu a na uvedeném odkazu vás prosíme o hlasy. Hlasování probíhá od 5. února do 15. března.

https://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2019?search=sokolov

Žáci z Klubu silných, ZŠ Sokolov, Křižíkova