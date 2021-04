Pokud nemáte zahradu, můžete se pustit do pěstování rajčat na balkóně.

Vhodnější odrůdy jsou keříčkové (cherry), ale i tyčkové, pokud rostlině dopřejeme více prostoru v dostatečně velké nádobě (květináče, kýble, plastové pytle).

Připravíte si vhodný substrát (substrát – živná hmota s několika druhy zeminy, která obsahuje živiny pro růst rostlin) a nádoby na výsev. Můžete použít výsevní misky, truhlíky, ale stačí také kelímky od jogurtů. Ty s průhledným víčkem vám poslouží jako minipařeniště. Jen nesmíte zapomenout na otvory na spodu kelímku pro odvod přebytečné vody a otvory ve víčku pro ideální klima. Nádoby umístíte na světlé a teplé místo, nejlépe na okenní parapet. Teplota by měla být kolem 20°C. Zeminu musíte udržovat vlhkou, ale zároveň musíte dávat pozor na přemokření.

Po vyrašení třetího listu, rostlinu přesadíte do samostatné nádoby s vhodným substrátem. Pokud bude rostlina hodně vytáhlá, zasadíte ji hlouběji a opět postavíte na okenní parapet.



Při přesazování do venkovních nádob by měly být rostliny košaté a přibližně 25 cm vysoké. U tyčkových odrůd dáváme pozor na zlomení, proto je podepřeme tyčkou.



Jiří Straka