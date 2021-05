ZAVZPOMÍNEJTE: Takhle se opravoval jez v Lokti

Je to dva roky, co se začalo s opravou jezu v Lokti a mostu v Doubí. To způsobilo v té době problémy vodákům.

