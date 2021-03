Letošní lednoví a únoroví jubilanti.

100 let

Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. (nar. 27. ledna 1921, Plzeň) Je jedním ze zakladatelů české neurochirurgie. Obdivuhodný byl jeho celoživotní sportovní elán (volejbal a tenis, lyžování až do 80 let). Příznačné bylo pro něj hlavně sociální cítění. Přispíval do mnoha odborných časopisů a je autorem několika knih. Publikace, texty a vystoupení vypovídají o lékařské a lidské moudrosti a nezaměnitelném pohledu na život. Syn Vladimír je rovněž významný neurochirurg a také vnuk Vladimír jde s úspěchem v jejich šlépějích.