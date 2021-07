Osmnáctiletá Barbora Verbíková jela ve čtvrtek autobusem z Hodonína do Tvrdonic, v nichž bydlí, když autobus mezi Lužicemi a Mikulčicemi strhlo tornádo ze silnice. I když měla pohmožděné obě nohy a otevřenou zlomeninu ruky, došla k silnici a přivolala pomoc pro ostatní lidi na místě nehody. "První myšlenka byla zavolat pomoc," řekla dnes v rozhovoru pro ČTK.

Bouří převrácený a zničený autobus | Foto: ČTK

V autobuse byli v okamžiku nehody tři lidé. Kromě Verbíkové a řidiče ještě další dívka, kterou později přepravil vrtulník rakouské záchranné služby do nemocnice ve Vídni. "Když to autobus sebralo, byl to nepopsatelný pocit. Jsem ráda, že jsme to všichni přežili. Když bylo po všem, ještě jsem mluvila s tou druhou holkou. Podívala se mi do očí a řekla, že potřebuje pomoc. Byla do poloviny těla zaklíněná. Tak jsem jí řekla, že pomoc seženu," popsala minuty bezprostředně po nehodě.