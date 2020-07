Zájezdy se prodávají málo, zahraničí neláká. Majitelé cestovních kanceláří a agentur v kraji jsou zklamaní. Očekávali sice, že letošní sezóna bude kvůli koronavirové pandemii slabší než v předchozích letech, ale s tím, co nastalo nyní, nepočítali. Lidé do ciziny příliš nechtějí a některé kanceláře jsou tak na pokraji krachu.

Podle majitelky plzeňské cestovní agentury A-turist Jany Leflerové se lidé pro dovolenou rozhodují podle aktuální situace. „Letošní sezónu jsem i přes koronavirus očekávala lepší. Lidé mají z nákazy pořád strach, stává se tak, že se v médiích objeví zpráva, že přibyli nakažení, klienti pak volají a chtějí zájezdy zrušit. Pokud ale někdo vyrazí, vrací se nadšený. Zákazníci nic nepociťují. Jen v Chorvatsku musejí mít roušky v obchodech,“ řekla Deníku Leflerová s tím, že lidé nyní nejvíce létají do Bulharska, Řecka a Chorvatska. V tuzemsku je pak největší zájem o lázeňské pobyty.

OBAVY Z VIRU

Miloslav Jarošík provozuje v Klatovech cestovní agenturu už pětadvacet let a letošní prodeje jsou v porovnání s loňským rokem podle něj zhruba deseti procentní. „Je sice pravda, že předchozí dva roky se prodávalo jako nikdy, nyní ale neprodáme téměř nic. Od června do poloviny července to vypadalo velice nadějně, jakmile se ale objeví zpráva, že se zvýšil počet nemocných, lidé dovolené ruší,“ odůvodnil Jarošík.

Zákazníci se ale stále ptají, kam budou moci vycestovat na podzim. „Zatím to vypadá na Turecko a na Tunisko, situace se ale mění každým dnem, takže těžko říct, jaké to bude na podzim. My doufáme, že se stav zlepší,“ dodal podnikatel.

Na pokraji krachu se ocitla Západočeská cestovní agentura Tachov. „Cestovní ruch je vypnutý. Od půlky června lidé sem tam něco zakoupili, v červenci to ale spadlo na nulu. Dříve jsme prodávali deset dovolených za den, dnes neprodáme nic,“ uvedl majitel agentury Zdeněk Černý.

Že jsou prodeje zájezdů podprůměrné, potvrdila Deníku Lenka Svobodová z rokycanské pobočky cestovní kanceláře Inex. „Při srovnání s minulými roky je to teď bída, celkově je zájem o dovolené minimální,“ sdělila Svobodová.

BEZPEČNÉ POLSKO

Dovolenou v Polsku u Baltu zvolila na začátku července 46letá Plzeňačka Klára Baričová. „Chtěli jsme jet autem, abychom jsme se mohli v případě změny situace rychle vrátit, navíc Polsko je z hlediska koronaviru bezpečná země. A i když moře bylo podle očekávání studené a pořád foukal vítr, dovolená byla fajn,“ hodnotila Plzeňačka. „Hotel s bazénem rezervovaný přes booking.com byl poměrně levný, ceny v Polsku jsou pro nás příznivé. Snad jen ta cesta by mohla být o něco kratší,“ doplnila.