Na místo dorazily čtyři jednotky hasičů, profesionální z Bruntálu a tři jednotky dobrovolných hasičů z Vrbna, Karlovy Studánky a Světlé Hory, které od 11 do 15 hodin likvidovay požár plynového potrubí po jeho poškození při výkopových pracích. Nikdo dosud nebyl zraněn.

Evakuováno z okolních objektů (byty, rodinné domky, domov pro mentálně postižené) bylo celkem 41 osob, včetně 25 klientů a zaměstnanců Domova pro mentálně postižené osoby Sagapo.

„Hasiči mají situaci pod kontrolu, hlavní středotlaké potrubí a dvě souběžné přípojky, které jsou poškozené, neustále ochlazují proudy vody. Plameny nejsou vůbec vidět, zbytky plynu vyhořívají ještě ve výkopu. Aby mohlo být potrubí zcela bezpečně uzavřeno a nemusely přitom být zastaveny dodávky plynu pro obyvatele Vrbna pod Pradědem, uvažuje se o vyhloubení vhodného otvoru v neodkryté části potrubí a definitivním zaslepení přípojek,“ informoval kolem 14. hodiny mluvčí hasičů Petr Kůdela. Za další hodinu už bylo po zásahu.

Ze země šlehaly plameny

Mezi prvními občany požáru zaznamenala spolupracovnice Deníku Helena Rusková. „Ráno jsme šli s manželem na procházku po Střelniční ulici. Když jsme procházeli kolem Jiráskovy ulice, zahlédli jsme tam šlehat obrovské plameny. Šlo to jako by ze země, nejspíš z výkopu. Mohlo to být tak kolem jedenácté. V té době tam ještě nikdo nehasil. Když jsme šli zpátky, už tam všude v Jiráskově ulici stála hasičská a policejní auta, ale zahlédla jsem i sanitku. Podle mě ta událost nejspíš souvisí s rekonstrukcí kotelny, která tam zrovna probíhá,“ popsala svůj zážitek Helena Rusková.

Už je klid

Hasičům se povedlo požár definitivně uhasit krátce před 15. hodinou. Obě plynové plastové přípojky neprodyšně sepnuli svíracími válci. Po důkladné kontrole místa mohlo být konstatováno, že se nemusí kopat žádná další „díra“ a evakuovaní lidé se začali pomalu vracet do svých domovů. Místo nehody již hasiči předali plynařům. Okolnostmi nehody se bude nyní zabývat Policie ČR.