„Mohu potvrdit, že v jedné z vazebních věznic se vyskytl případ držení hladovky z důvodu nesouhlasu se soudním líčením,“ potvrdila Deníku Vysočina Petra Kučerová, mluvčí Vězeňské služby ČR.

Hladovkou se podle ní rozumí stav, kdy vězeň neodebere dvě teplá jídla za sebou, podstoupí lékařskou prohlídku, projde pohovorem s psychologem a o držení hladovky vede věznice záznam. „Vězeň, který drží hladovku zůstává zařazen na oddělení, ve kterém vykonává trest a je pod lékařským dohledem,“ podotkla Kučerová.

Vladimír Racek byl tento týden soudem v Táboře odsouzen za návod ke zločinu obecného ohrožení na dvanáct let a šest měsíců. Racek je jedním ze šestice obžalovaných, kteří podle soudu mají na svědomí zapálení zámku v Horním Maršově na Trutnovsku, autobazaru v Rozkoši u Humpolce a loupežné přepadení Švandova divadla v Praze.

Podle soudu si Racek oba žhářské útoky objednal u spoluobžalovaného Petra Fica, který si na to najal ostatní obžalované. Fic dostal třináct let a deset měsíců. Dva vykonavatelé žhářských útoků dostali jedenáct, jeden devět a půl a poslední obžalovaný, který pomohl případ rozkrýt, pět let nepodmíněně. Rozsudek není pravomocný.

Racek s obviněním od začátku nesouhlasí. Podle jeho vyjádření neměl k něčemu takovému důvod. Informace o hladovce Deníku Vysočina potvrdil i jeho pražský obhájce Tomáš Kaiser.

„Můj klient nepřijímá potravu od 5. května. Podle jeho vlastního vyjádření je to kvůli tomu, že nesouhlasí s probíhajícím trestním řízením a chce tím upozornit na nezákonný postup,“ uvedl Kaiser. V čem nezákonnost spatřuje, ale obhájce neupřesnil.

Na otázku, kdy chce obžalovaný s hladovkou skončit, obhájce odpověděl: „Žádný termín ukončení hladovky mi nikdy neuvedl.“

Táborský soudce Petr Černý řekl, že s podobným přístupem ze strany obžalovaného se naposledy setkal zhruba před dvaceti lety. „Tehdy to ale byla móda. Pokud někdo nechce jíst, tak je to jen jeho rozhodnutí a těžko ho k tomu může někdo nutit. Z našeho pohledu není důvod mluvit o nezákonnosti trestního řízení,“ argumentuje soudce Černý. Podle něj byla obhajoba v tomto případě hodně kreativní.

„Jejich argumenty ale byly vytrháváním jednotlivosti z celého kontextu. Podle našeho názoru jsme měli dostatek důkazů, abychom dospěli k názoru o vině všech obžalovaných. Navíc jde o dílčí rozhodnutí. Kauzou se s největší pravděpodobností budou zabývat o další soudy,“ míní soudce Petr Černý, který připustil, že když tento týden obžalovaného Racka přivedla eskorta do soudní síně, byl viditelně pohublý a jeho tvář měla barvu výrazně popelavou.

Racek je rozvedený, má tři dospělé děti, dům v Praze a několikamilionovou hypotéku. Před soudem v Táboře ani ve vězení není poprvé. V roce 2011 byl táborským soudem odsouzen k šesti letům vězení za machinace v humpolecké textilce Sukno. Vrchní soud v Praze mu 23. srpna 2012 trest snížil na čtyři a půl roku. Do vězení ale hned nenastoupil. V únoru 2013 byl zatčen v domě své přítelkyně. Z vězení byl propuštěn na podmínku. Ve firmě Sukno pracoval jako prokurista.

Racek byl prokuristou i ve firmě Zálesí, která koupila bývalé sklárny v jihlavské části Antonínův Důl. Zámek v Horním Maršově koupil v roce 2018. V srpnu téhož roku zámek vyhořel. Autobazar u Humpolce vzplanul v listopadu 2017. Motivem činů měly být osobní a investiční důvody.