Z asociálního jednání, nezájmu o obyvatele a špatné komunikace směrem k lidem obviňují někteří obyvatelé Moravské Nové Vsi, s nimiž Deník Rovnost hovořil, vedení tohoto více než dvou a půl tisícového městyse.

Spor se rozhořel poté, co starosta Marek Košut oznámil, že peníze z transparentního účtu tamní využijí na obnovu infrastruktury městyse a obecního majetku. Nikoli tedy na pomoc potřebným tak, jako v jiných tornádem zasažených obcích.

Důvod? Astronomická výše škod i původní zveřejněný záměr. „Účet jsme po tornádu založili na pomoc pro náš městys s tím, že peníze pod variabilním symbolem 1 poputují městysu, po číslem 2 základní škole a pod číslem 3 školce. Takto jsme se o tom bavili i na poslední jednání zastupitelstva. Jediné usnesení, které jsme přijali, bylo, že peníze poslané konkrétním lidem také samozřejmě převedeme na jejich osobní účty,“ okomentoval na dotaz Deníku Rovnost Košut.

Na transparentním účtu nyní leží necelých pětatřicet milionů korun. Škody na majetku obce se vyšplhaly k částce až sto šedesáti milionů. „Poškozených je na devět budov v obecním vlastnictví. Škola, školka, radnice, zdravotní středisko, sokolovna. Knihovna dokonce spadla mezi prvními,“ vyjmenoval starosta.

Nepochopení a rozčarování

Nepochopení a rozčarování vyvolal záměr u Zlaty Maděřičové, jejímuž domu se tornádo také nevyhnulo. „Po dlouhé době jsem se vydala na zastupitelstvo. A zhnusená jsem z něj odcházela. Jednání radnice mě asi ale nepřekvapuje. Všeobecně se ví, že je lidé nikdy moc nezajímali, že jsou špatní manažeři, a že je jejich komunikace s veřejností prakticky nulová,“ zareagovala.

Michaela Juráčková zase tvrdí, že plán opravit z peněz z transparentního účtu obecní majetek není nijak nový. „Čekala jsem, že alespoň část peněz z těch, co šly na městys, případně nebyly označené žádným variabilním symbolem, bude rozdělená mezi zasažené občany tak, jako jinde. Jsem překvapená, že tomu tak nebude. Na druhou stranu je faktem, že Moravská Nová Ves přišla, jako jediná zasažená obec, o většinu své infrastruktury,“ poznamenala žena.

Starosta Košut dementoval také tvrzení, že obnovu infrastruktury obce a obecního majetku pokryjí zcela peníze od státu či z ministerstva pro místní rozvoj. „Slíbili nám, že nás podpoří, a že zaplatí devadesát až sto procent, ale z uznatelných nákladů. Mnohem více peněz bude na neuznatelných. Do těch patří třeba veřejná prostranství, technická infrastruktura či chodníky. Samozřejmě, že je možné, že bude vypsaný nějaký dotační titul. Ale kdy?" podotkl.

Že chtějí z vedení městyse využít každou dostupnou korunu, chápe i Juráčková, která zároveň vede cimbálku v neoveském dětském souboru Jatelinka.

„Kromě úřadu, školy a školky byla zničená taky sokolovna, ordinace praktického lékaře, smuteční síň a budova, ve které sídlila pošta, základní umělecká škola, naše Jatelinka a hojně navštěvovaný kroužek angličtiny. Budova knihovny šla k zemi úplně. Plus zdevastovaná veřejná prostranství, zeleň, dětská hřiště, skate park a podobně. Jako vedoucí cimbálky v Jatelince v tom vidím totiž ještě jeden rozměr. Náš soubor už dva roky pořádně nefunguje kvůli covidu. Muzika za poslední rok cvičila jen pár týdnů. A teď, když jsme konečně mohli trénovat, přišli jsme o zázemí. Máme sice domluvené provizorní prostory pro zkoušení u rodičů jednoho našeho muzikanta, ale z dlouhodobého hlediska to není ideální řešení. Takže budeme rádi, když budeme mít naši zkušebnu co nejdříve v provozu," nastínila Juráčková.

Přerozdělení peněz

Přerozdělit peníze z transparentního účtu přímo lidem kromě toho podle starosty není jen tak. „Na základě čeho bych je měl přerozdělit? Na to nemám žádný mechanismus. Bylo by třeba zohlednit tolik faktorů! Někdo, kdo přišel o dům, ale dostal z pojistky plnou částku, přece není větší chudák než například starý osamělý člověk, který má na domě pouze osmdesátitisícovou škodu. Musel bych být nespravedlivý. Domnívám se, že toto mají velice dobře zmapované humanitární organizace, jejichž pracovníci obcházeli dům od domu," řekl.

Na škodu za sto šedesát milionů získá městys zhruba okolo dvaceti milionů korun od pojišťoven. „Budovy jsme měli pojištěné na vichřici. Počítali jsme s tím, že za dvacet milionů už bychom poničenou střešní krytinu v pohodě zaplatili. Nikdy by nás nenapadlo, že může přijít tornádo," zdůvodnil Košut.

Jasno už mají ohledně přerozdělení peněz z transparentního účtu kupříkladu v Lužicích. „Těm, kteří museli domy nechat zbořit, pošleme tři sta tisíc. Rodinám, které postihla částečná demolice, pak sto padesát tisíc,“ uvedl starosta Tomáš Klásek.

Jak naloží s penězi z transparentních účtů?



- Moravská Nová Ves – Na transparentním účtu leží téměř 35 milionů. Peníze využijí na opravu obecního majetku.



- Lužice – Na účtu je 58 milionů. Lidé, kteří museli zdemolovat své domy, dostanou 300 tisíc. Ti, které postihla částečná demolice, pak 150 tisíc.



- Hrušky – Na účtu mají téměř 54 milionů. O využití peněz jednají.



- Mikulčice – Na účtu má obec 51 milionů. O přerozdělení budou zastupitelé rozhodovat nejspíš začátkem září.



- Hodonín – Na účtu leží 47 milionů. V první kole bezprostředně po pohromě dostali lidé bez ohledu na výši způsobené škody 50 tisíc. Ve druhém kole podle výše škody nebo v případě, že dům musel být zdemolovaný, 200 tisíc.