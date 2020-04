Nakažený muž, který se rozhodl poskytnout rozhovor pod podmínkou zachování anonymity, se setkal s různými reakcemi. Na jedné straně mu lidé přejí brzké uzdravení nebo nabízejí pomoc s nákupy, na té druhé má i negativní zkušenosti.

"Nás lidé udali, že jsme třeba byli v obchodě, když už jsme věděli, že jsem pozitivní, což vůbec nebyla pravda. Nebo sestru nahlašovali, že byla venku bez roušky, přitom ji měla a byla přitom jen na zahradě."

Jeho kamarádce pak chodily výhružné e-maily a měla i výhružné telefonáty z neznámého čísla. Mazala je, nechtěla se jimi dál zabývat.

Rychnovsko je nejméně zasaženým regionem

Rychnovsko je v současné době nejméně zasaženým okresem v našem kraji (do nedělního večera 9 pozitivně testovaných). I tady však panují obavy a zprávy o šíření koronaviru vzbuzují paniku. Stačí se podívat na diskuzi, která se o víkendu strhla na facebooku města Kostelce nad Orlicí.

O prvním potvrzeném případu ve městě v neděli v podvečer obyvatele nakonec na základě četných reakcí informoval starosta František Kinský.

"Pověření hygienici provádějí pečlivé trasování osob, které mohly s nákazou přijít do kontaktu. Tito lidé budou následujících 14 dní v povinné karanténě. Jsou poučeni krajským hygienikem, mj. také o tom, jak mají zacházet s komunálním odpadem, který je třeba s ohledem na kontaminaci, balit do dvou obalů. Karanténa se dle pravidel týká osob, které s pozitivními pacienty přišly do přímého kontaktu.

Starosta se snaží mírnit paniku

Vážení a milí spoluobčané, situaci máme spolu s hygieniky pod kontrolou. Touto cestou vás rovněž prosím a žádám, abychom v následujících dnech nepodléhali panice, nevyvolávali kontroverzní situace, která nám jen berou síly a čas. Šíření poplašných a jakýchkoli neověřených zpráv je trestný čin, který podléhá dalšímu (poměrně důslednému) policejnímu šetření."

Starosta dále vyzval všechny, aby nařízení vydané vládou dodržovali.

"S epidemií koronaviru se vyrovnává celý svět. Berme situaci, prosím, rozumně a reálně. S tím, že toto onemocnění zasáhne i náš kraj, okres, a nakonec i naše město, jsme navzdory všem opatřením bohužel museli počítat.

Buďme k sobě navzájem ohleduplní a loajální k rodinám, které onemocnění postihlo a dále může postihnout. Chraňme sebe a své blízké, držme při sobě, pomáhejme si a věřme, že zase přijdou lepší časy. Děkuji vám za pochopení," dodal na facebooku města.